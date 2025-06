Die iranische Urananreicherungsanlage Fordo, wenige Tage vor dem US-amerikanischen Angriff (picture alliance / AP / Uncredited)

Es sei nichts entfernt worden, schrieb Trump in seinem Onlinedienst Truth Social. Dies hätte zu lange gedauert und wäre zu gefährlich gewesen, betonte der Präsident. In einer weiteren Veröffentlichung griff Trump Medien an, die den Erfolg der US-Angriffe vom Wochenende auf iranische Atomanlagen in Frage stellten.

US-Verteidigungsminister Hegseth wiederholte bei einem Auftritt im Pentagon die Aussage des Präsidenten, die Angriffe mit bunkerbrechenden Bomben hätten die Nuklearanlagen des Iran vollständig zerstört. Er nutzte die Pressekonferenz ebenfalls für massive Vorwürfe gegen Medien. Sie verbreiteten Halbwahrheiten und gönnten Trump nicht den Erfolg, sagte Hegseth.

