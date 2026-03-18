Absicherung der Straße von Hormus

US-Präsident Donal Trump (picture alliance/ASSOCIATED PRESS/Alex Brandon)

Er sei von den Alliierten enttäuscht, sagte er im Weißen Haus. Sie begingen einen "dummen Fehler". Der Fall sei ein Test für das Bündnis gewesen. Insbesondere bezeichnete er die ablehnende Haltung Deutschlands und Großbritanniens als unverständlich. Trump sagte weiter, er habe gedacht, dass Europa etwa Minenräumboote entsenden würde. Bundeskanzler Merz hatte einen Einsatz der Bundeswehr abgelehnt. Die NATO sei ein Verteidigungsbündnis, kein Interventionsbündnis.

Nach Trumps Angaben sind die USA von den meisten NATO-Verbündeten darüber informiert worden, dass sie nicht in den Iran-Krieg involviert werden wollen. Das Wort Verbündete setzte er dabei in Anführungsstriche.

Diese Nachricht wurde am 18.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.