Nach Rekordstrafe gegen Google

Die Google-App im App-Store von iOS. (IMAGO / imagebroker / IMAGO / imageBROKER / Md Mamun Miah)

In seinem Onlinedienst "Truth Social" drohte er mit Blick auf die jüngste Milliardenstrafe gegen den Google-Mutterkonzern "Alphabet" damit, die EU werde einen hohen Preis zu zahlen haben. Das Vorgehen der EU-Kommission sei "illegal" und "unethisch". Deshalb würden nun Strafzölle gegen die Europäische Union erwogen.

Die Kommission ⁠in Brüssel hatte eine Strafe von umgerechnet einer Milliarde US-Dollar gegen "Alphabet" verhängt. Den Behörden ​zufolge zeigte Google in der Internetsuche eigene Dienste bevorzugt an. Ähnlich rechtswidrig werde auch im Google Play Store verfahren, in dem Nutzer Apps herunterladen können.

Diese Nachricht wurde am 24.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.