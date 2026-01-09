US-Präsident Donald Trump (Getty Images / Roberto Schmidt)

In einem Interview der "New York Times" sagte er, er habe nicht vor, Leuten zu schaden, er brauche aber kein internationales Recht. Das einzige, was ihn stoppen könne, seien seine eigenen moralischen Abwägungen und sein eigener Verstand. Er fügte hinzu, die US-Regierung müsse sich zwar an Völkerrecht halten. Es komme dann aber immer auf die Definition an, sagte Trump.

Der Präsident äußerte sich auch ein weiteres Mal zu Grönland. Gefragt, warum das Gebiet zu den USA gehören solle und nicht mehr zu Dänemark, antwortete Trump, Eigentum sei für Erfolg psychologisch notwendig. Eigentum verschaffe mehr Möglichkeiten als eine Pacht oder ein Vertrag.

