Fußball-WM

US-Präsident Donald Trump und FIFA-Präsident Gianni Infantino pflegen schon länger ein gutes Verhältnis. (picture alliance / ANP / Koen van Weel)

Balogun hatte im WM-Sechzehntelfinale der USA gegen Bosnien-Herzegowina einen Platzverweis erhalten. Die übliche Sperre für das folgende Spiel wurde aber nach einem Telefonat zwischen Trump und Infantino von der FIFA ohne Nennung von Gründen zur Bewährung ausgesetzt. Nach Darstellung des Weltverbandes traf die unabhängige Disziplinarkommission diese Entscheidung. Trumps Worte klangen allerdings nach einer persönlichen Intervention Infantinos.

Der FIFA-Chef äußerte sich bei der Veranstaltung nicht zu dem Thema. Zuvor hatte er aber eine Einflussnahme des US-Präsidenten auf die Entscheidung der Kommission dementiert. Der Vorfall hatte breite Kritik ausgelöst, weil der Eindruck von politischer Einflussnahme entstanden war. DFB-Sportdirektor Rudi Völler sagte, der Sachverhalt habe dem Fußball definitiv geschadet.

Diese Nachricht wurde am 18.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.