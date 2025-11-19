Pressefreiheit

Saudi-Arabiens Kronprinz bin Salman ist zu Besuch in Washington. (Evan Vucci / AP / dpa / Evan Vucci)

Auf kritische Fragen einer ABC-Reporterin im Weißen Haus sagte Trump, er finde, ABC solle die Lizenz entzogen werden, weil deren Nachrichten falsch und unaufrichtig seien. Man habe eine großartige Rundfunk-Aufsichtsbehörde, die sich darum kümmern sollte, führte Trump mit Blick auf die FCC und deren einst von ihm nominierten Vorsitzenden Carr aus. Darüber hinaus beschimpfte Trump die Reporterin persönlich.

Die Chefkorrespondentin des Senders im Weißen Haus hatte Trump gefragt, ob es angemessen sei, dass seine Familie während seiner Amtszeit Geschäfte in Saudi-Arabien mache. Den Kronprinzen sprach sie unter Verweis auf US-Geheimdienstinformationen auf den Mord am saudischen Journalisten Kashoggi an, den Mohammed bin Salman orchestriert haben soll. Trump sprach von Falschnachrichten, verteidigte den Kronprinzen und die Geschäfte seiner Familie in Saudi-Arabien. Mohammed bin Salman seinerseits sagte, Khashoggis Tod sei schmerzhaft und "ein großer Fehler" gewesen.

Diese Nachricht wurde am 19.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.