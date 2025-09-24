Kontroverse um Late-Night-Show

US-Talkmaster Jimmy Kimmel ist ins Programm von ABC zurückgekehrt. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Randy Holmes)

Er könne nicht glauben, dass ABC Kimmel seinen Job zurückgegeben habe, schrieb Trump auf seiner Plattform Truth Social. Kimmel sei ein Handlanger der Demokraten. Trump sprach von einem illegalen Wahlkampfbeitrag, ohne diesen Vorwurf näher zu erläutern.

In der Vergangenheit hatte der Präsident schon mehrfach Druck auf Medien ausgeübt und Klagen gegen US-Sender angestrengt, unter anderem gegen ABC. Der Rechtsstreit damals wurde mit einem Vergleich in Millionenhöhe beigelegt.

Die Talkshow Kimmels war wegen dessen Äußerungen rund um den tödlichen Angriff auf den rechten Aktivisten Kirk zwischenzeitlich abgesetzt worden. Dagegen hatte es in der Öffentlichkeit heftige Proteste gegeben. Gestern Abend war Kimmel wieder auf Sendung gegangen.

Diese Nachricht wurde am 24.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.