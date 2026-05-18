Krieg gegen den Iran

Alliierte im Iran-Krieg: Trump und Netanjahu (Getty Images / Joe Raedle)

Die iranische Antwort auf einen US-Vorschlag zur Beendigung des Kriegs hatte Trump zuletzt als "Müll" bezeichnet. Vor dem Hintergrund der zunehmenden Spannungen hat Trump mit dem israelischen Regierungschef Netanjahu telefoniert. Im Anschluss an eine Kabinettssitzung sagte Netanjahu, man sei auf jedes Szenario vorbereitet.

Die israelische Zeitung "Jediot Achronot" schrieb unter Berufung auf Regierungsvertreter, die Armee des Landes sei in Erwartung einer möglichen Wiederaufnahme der Angriffe auf den Iran in höchster Bereitschaft. Israel warte auf eine Entscheidung Trumps.

Derweil entfachte eine Drohne in den Vereinigten Arabischen Emiraten entfachte eine Drohne an einem Atomkraftwerk einen Brand. Das Feuer habe die Sicherheit der Anlage in der Wüstenregion westlich von Abu Dhabi nicht gefährdet, heißt es vom Medienbüro der Hauptstadt. Die Herkunft der Drohne wurde nicht genannt. Seit Beginn des Iran-Kriegs sind die Emirate bislang von nahezu 3.000 iranischen Raketen, Drohnen und Marschflugkörpern getroffen worden.

Diese Nachricht wurde am 18.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.