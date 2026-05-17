Iran-Krieg

Trump droht dem Iran mit Vernichtung - und telefoniert mit Netanjahu

US-Präsident Trump hat den Iran ultimativ zum Abschluss eines Abkommens aufgerufen. Die Uhr ticke, und der Iran solle sich besser schnell bewegen, sonst werde von ihm nichts mehr übrig bleiben, schrieb Trump in seinem Onlinedienst Truth Social. Derzeit gilt im Irankrieg eine Waffenruhe, eine dauerhafte Lösung für den Konflikt und seine wirtschaftlichen Folgen gibt es noch nicht.