Iran-Krieg
Trump droht dem Iran mit Vernichtung - und telefoniert mit Netanjahu

US-Präsident Trump hat den Iran ultimativ zum Abschluss eines Abkommens aufgerufen. Die Uhr ticke, und der Iran solle sich besser schnell bewegen, sonst werde von ihm nichts mehr übrig bleiben, schrieb Trump in seinem Onlinedienst Truth Social. Derzeit gilt im Irankrieg eine Waffenruhe, eine dauerhafte Lösung für den Konflikt und seine wirtschaftlichen Folgen gibt es noch nicht.

    Benjamin Netanjahu und Donald Trump am 29.12.2025 in Trumps Privatresidenz Mar-a-lago in Florida. Sie schütteln Hände und Trump zeigt mit dem Finger der anderen Hand auf Netanjahu.
    Alliierte im Iran-Krieg: Trump und Netanjahu (Getty Images / Joe Raedle)
    Die iranische Antwort auf einen US-Vorschlag zur Beendigung des Kriegs bezeichnete Trump zuletzt als "Müll".
    Vor dem Hintergrund der zunehmenden Spannungen hat Trump mit dem israelischen Regierungschef Netanjahu telefoniert. Im Anschluss an eine Kabinettssitzung sagte Netanjahu, man sei auf jedes Szenario vorbereitet.
    In den Vereinigten Arabischen Emiraten entfachte eine Drohne an einem Atomkraftwerk einen Brand. Das Feuer habe die Sicherheit der Anlage in der Wüstenregion westlich von Abu Dhabi nicht gefährdet, heißt es vom Medienbüro der Hauptstadt. Die Herkunft der Drohne wurde nicht genannt. Seit Beginn des Iran-Kriegs sind die Emirate bislang von nahezu 3.000 iranischen Raketen, Drohnen und Marschflugkörpern getroffen worden.
    Diese Nachricht wurde am 17.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.