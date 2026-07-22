Die Huthi im Jemen machen das Rote Meer zum Sicherheitsproblem. (AFP / Mohammed Huwais)

Andernfalls drohte er mit schweren Angriffen. Die USA seien schon früher hart gegen die Huthi vorgegangen und würden dies, wenn nötig, wieder tun, sagte Trump in Washington. Die vom Iran finanzierte Miliz kontrolliert im Jemen weite Teile der westlichen Küste am Roten Meer und auch die Meerenge Bab al-Mandab.

Gestern hatten die schiitischen Huthi eine Seeblockade gegen Saudi-Arabien verkündet. Der Ölexport des sunnitischen Königreichs ist bereits durch die Blockade der Straße von Hormus stark eingeschränkt. Allein die Ankündigung der weiteren Blockade im Roten Meer hatte erste Schiffe zur Umkehr bewegt. Wie die Nachrichtenagentur Saba unter Berufung auf die Miliz meldet, haben in den vergangenen Stunden sechs Öltanker abgedreht und ihre geplante Route verlassen.

Diese Nachricht wurde am 22.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.