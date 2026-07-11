Nach Berichten

Trump griff in Medienberichten geäußerte Spekulationen auf, wonach es Warnungen vor einem Mordkomplott gegeben haben soll. Details äußerte er nicht. Trump bekräftigte in seinem Online-Netzwerk jedoch, dass die Befehle für diesen Fall bereits erteilt worden seien und dem Iran die vollständige Zerstörung drohe.
Mehrere US-Medien berichten, dass Israel Washington vor iranischen Anschlagsplänen auf Trump gewarnt haben soll. Der US-Präsident war vom NATO-Gipfel in Ankara auch mit einem anderen Flugzeug als erwartet abgereist.
Aus Teheran liegt keine Stellungnahme zu den Vorwürfen vor.
Diese Nachricht wurde am 11.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.