Bei solch einem Angriff würde Israel eine führende Rolle zukommen, sagte Trump in Washington ohne Einzelheiten zu nennen. Zuvor hatte das Finanzministerium neue Sanktionen gegen den Iran verhängt. An diesem Wochenende sollen im Oman Gespräche über ein neues Atomabkommen stattfinden, an denen auch Delegationen aus den USA und dem Iran teilnehmen. Teheran betonte im Vorfeld, dass es sich lediglich um indirekte Gespräche über Vermittler handeln werde.

Nach einer Washington-Visite des israelischen Ministerpräsidenten Netanjahu Anfang der Woche hatte Trump erklärt, der Iran dürfe keine Nuklearwaffen besitzen. Sollten die Gespräche nicht erfolgreich seien, bedeutete dies eine große Gefahr für den Iran.

