Iran-Krieg
Trump droht Iran wegen Huthi-Angriffen auf saudische Schiffe

Nach Angriffen der Huthi-Miliz auf saudische Öltanker im Roten Meer hat US-Präsident Trump mit einer militärischen Reaktion gedroht.

    Demonstrierende Huthi-Unterstützer recken ihre Waffen in den Himmel.
    Die Huthi im Jemen machen das Rote Meer zum Sicherheitsproblem. (AFP / Mohammed Huwais)
    Er schrieb auf seiner hauseigenen Online-Plattform, man werde im Fall von weiteren Attacken die Huthis im Jemen sowie deren Schutzmacht Iran bestrafen. Die schiitischen und vom Iran unterstützten militanten Islamisten hattem nach eigenen Angaben eine Seeblockade gegen Saudi-Arabien verhängt und zwei saudische Schiffe beschossen. US-Außenminister Rubio sprach daraufhin von einem "gefährlichen Präzedenzfall."
    Derweil forderte die EU die Huthis auf, ihre Drohungen gegen den internationalen Schiffsverkehr im Roten Meer zu beenden. Die südostasiatischen ASEAN-Staaten verlangten in einer gemeinsamen Erklärung freie Durchfahrt durch alle Meerengen weltweit.
    Diese Nachricht wurde am 23.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.