Iran-Krieg

Die Huthi im Jemen machen das Rote Meer zum Sicherheitsproblem. (AFP / Mohammed Huwais)

Er schrieb auf seiner hauseigenen Online-Plattform, man werde im Fall von weiteren Attacken die Huthis im Jemen sowie deren Schutzmacht Iran bestrafen. Die schiitischen und vom Iran unterstützten militanten Islamisten hattem nach eigenen Angaben eine Seeblockade gegen Saudi-Arabien verhängt und zwei saudische Schiffe beschossen. US-Außenminister Rubio sprach daraufhin von einem "gefährlichen Präzedenzfall."

Derweil forderte die EU die Huthis auf, ihre Drohungen gegen den internationalen Schiffsverkehr im Roten Meer zu beenden. Die südostasiatischen ASEAN-Staaten verlangten in einer gemeinsamen Erklärung freie Durchfahrt durch alle Meerengen weltweit.

Diese Nachricht wurde am 23.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.