Der Revolutionsplatz in Teheran (imago images / Anadolu Agency / Fatemeh Bahrami)

Irans Außenminister Aragtschi sagte seinerseits, jeder Angriff auf den Iran werde eine kraftvolle und entschlossene Antwort zur Folge haben. Die Äußerungen deuten darauf hin, dass in dem neu entfachten Krieg keine diplomatische Annäherung in Sicht ist. - Bereits vergangene Woche hatten Medien über Angriffe des US-Militärs auf mehrere Brücken und einen Flughafen im Iran berichtet. Eine offizielle Bestätigung gab es dafür bislang nicht.

Nach der weitgehenden Blockade der Straße von Hormus durch den Iran könnte die Meerenge Bab al-Mandab vor der Küste Jemens zur nächsten Gefahr für die Schifffahrt werden. Durch diese Meerenge führt der Seeweg von Asien über den Suezkanal nach Europa. Sie hat als Umgehungsroute für die Straße von Hormus etwa bei Ölexporten Saudi-Arabiens zunehmend an Bedeutung gewonnen. Die Huthi drohten zuletzt damit, dort saudische Ölexporte zu blockieren.

Diese Nachricht wurde am 23.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.