Dies gelte für alles, was Russland an die USA verkaufe, so Trump. Der US-Präsident fügte hinzu, er wolle Moskau nicht schaden. Er liebe das russische Volk und habe schon immer eine sehr gute Beziehung zu Präsident Putin gehabt. Im Wahlkampf hatte Trump zunächst erklärt, den Krieg in der Ukraine nach seinem Amtsantritt binnen 24-Stunden zu beenden. Später relativierte er diese Aussage und sprach dann von den ersten Wochen oder Monaten.

Der stellvertretende UNO-Gesandte Russlands, Polianski, sagte in einer Rede vor dem Sicherheitsrat der Vereinten Nationen in New York, man müsse zunächst abwarten, was Trump genau mit einem Abkommen meine. In jedem Fall liege es jetzt in seiner Macht, die böswillige Politik der früheren US-Regierung gegenüber Moskau zu beenden.

