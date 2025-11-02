Donald Trump (picture alliance / Newscom | Al Drago)

Nach den Worten Trumps hat er das Verteidigungsministerium angewiesen, einen möglichen Einsatz vorzubereiten. Bereits am Freitag hatte Trump erklärt, dass das Christentum in Nigeria einer existenziellen Bedrohung ausgesetzt sei, Tausende Christen würden von Islamisten getötet. Das Land werde deshalb auf eine Liste von Ländern gesetzt, die gegen die Religionsfreiheit verstießen.

Nigerias Präsident weist Vorwürfe zurück

Einige US-Regierungsvertreter sprechen schon länger von einem "Völkermord" an Christen in Nigeria. Die nigerianische Regierung weist diese Anschuldigung zurück. Präsident Bola Ahmed Tinubu schrieb im Oninedienst X, die Einstufung Nigerias als intolerant spiegele nicht die Realität im Land wider. Das Außenministerium in Abuja teilte mit, das Land werde weiterhin Extremismus bekämpfen und alle Bürger schützen.

Nigeria wird von zahlreichen Konflikten zwischen verschiedenen Ethnien und Bevölkerungsgruppen erschüttert, denen Christen wie Muslime gleichermaßen zum Opfer fallen. Das Land ist in einen mehrheitlich muslimischen Norden und einen weitgehend christlichen Süden geteilt.

