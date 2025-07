NATO-Generalsekretär trifft US-Präsident Trump zu Gesprächen im Weißen Haus. (AP / Evan Vucci)

Das sagte Trump während eines Treffens mit NATO-Generalsekretär Rutte in Washington. Nach Angaben Ruttes einigten sich die NATO und die USA auf - Zitat - "massive" Waffenlieferungen an Kiew. Hierbei handele es sich um mehr als um die bereits zugesicherten Patriot-Flugabwehrsysteme. Trump hatte die rasche Beendigung des Krieges in der Ukraine zu einer seiner diplomatischen Prioritäten gemacht.

Um das Thema dürfte es auch beim Besuch von Bundesverteidigungsminister Pistorius in Washington gehen, bei dem er heute seinen amerikanischen Amtskollegen Hegseth treffen will. Es ist sein erster Besuch in den USA seit dem Amtsantritt der Regierung von Präsident Trump.

Diese Nachricht wurde am 14.07.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.