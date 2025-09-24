Diplomatie

Das letzte Treffen von Trump und Erdogan fand 2019 im Weißen Haus statt (Archivbild). (picture alliance / dpa / Kyodo /MAXPPP )

Erwartet wird, dass es bei dem Besuch um den bilateralen Handel und Geschäfte im Militärbereich geht, darunter die mögliche Lieferung von US-Kampfjets. Weitere Themen dürften der Gaza-Krieg und Russlands Krieg gegen die Ukraine sein. Das NATO-Land Türkei unterhält weiter gute Beziehungen zu Russland und auch zur Ukraine. Im Gaza-Konflikt kritisiert die Türkei das Vorgehen Israels immer wieder heftig.

Erdogan ist erstmals seit 2019 wieder Gast im Weißen Haus. Damals traf er Trump dort während dessen erster Amtszeit.

Diese Nachricht wurde am 25.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.