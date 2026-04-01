"Kein Deal nötig"

US-Präsident Donald Trump (dpa / picture alliance / Sipa USA)

Er denke, sein Land werde noch zwei Wochen, vielleicht ein paar Tage länger brauchen, sagte Trump in Washington.

Für ein Ende des US-Militäreinsatzes müsse es keinen Deal mit dem Iran geben. Das sei irrelevant, da man dafür sorge, dass die Machthaber der Islamischen Republik keine Atomwaffen bauen könnten. Es könne aber auch vor dem von ihm anberaumten Zeitraum für ein Ende der US-Angriffe eine Einigung geben, wenn der Iran dazu bereit sei.

Trump bekräftigte, dass es nach dem Ende der US-Militäraktion Sache anderer Länder sein werde, die Straße von Hormus zu schützen. Als Beispiel nannte er Frankreich.

Der amerikanisch-israelische Krieg gegen den Iran befindet sich in der fünften Woche. Die US-Regierung hatte zu Beginn gesagt, dass der Einsatz zwischen vier und sechs Wochen dauern würde.

Diese Nachricht wurde am 01.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.