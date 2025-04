Douglas Emhoff war von Trumps Vorgänger Biden in den Verwaltungsrat des Holocaust-Museums berufen worden. (IMAGO / USA TODAY Network / IMAGO / Tori Lynn Schneider / Tallah)

Emhoff ist der Ehemann der ehemaligen Präsidentschaftskandidatin der Demokraten, Harris. Er warf Trump politische Gründe für seine Entlassung vor. Das Gedenken an den Holocaust und Holocaust-Bildung sollte niemals politisiert werden, schrieb Emhoff, der jüdischen Glaubens ist. Der Präsident strebt Medienberichten zufolge an, mehr "standhafte" Israel-Unterstützer in die Institution zu holen.

Emhoff war von Trumps Vorgänger Biden in den Verwaltungsrat des Museums berufen worden. Er sollte dort eine Amtszeit von fünf Jahren absolvieren. 55 der 63 Mitglieder des Gremiums werden üblicherweise vom Präsidenten eingesetzt.

Einem Bericht der New York Times zufolge entließ Trump auch weitere Ratsmitglieder, die von seinem Vorgänger berufen worden waren - darunter Bidens ehemaligen Stabschef Ron Klain und die ehemalige Sicherheitsberaterin von Ex-Präsident Barack Obama, Susan Rice.

