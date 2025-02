Washington

US-Präsident Trump entlässt den Generalstabschef der Streitkräfte, Brown, (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Rebecca Blackwell)

Als Nachfolger ernannte er den Generalleutnant der Luftwaffe, Caine. Eine Begründung für Browns Entlassung nannte Trump nicht. Die Nominierung Caines muss noch vom Senat bestätigt werden.

Das US-Verteidigungsministerium kündigte an, ab nächster Woche mindestens fünf Prozent seiner zivilen Mitarbeiter zu entlassen. Betroffen sind zunächst 5.400 Angestellte in Probezeit. Anschließend werde ein Einstellungsstopp verhängt, hieß es. Das Pentagon ist der größte Arbeitgeber in den USA. Es beschäftigt mehr als 900.000 Zivilisten. Dies bedeutet, dass Kürzungen von fünf Prozent mehr als 45.000 Stellen betreffen würden.

Seit seinem Amtsantritt im Januar lässt Trump die Regierungsbehörden umstrukturieren. Eine zentrale Rolle kommt dabei seinem Sonderberater Musk zu. Der Tech-Milliardär und Tesla-Chef ist mit einem drastischen Personal- und Kostenabbau in den Bundesbehörden beauftragt.

Diese Nachricht wurde am 22.02.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.