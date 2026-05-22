US-Truppen in Europa

Eine Gruppe von US-Soldaten (Symbolbild) (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Uncredited)

Er begründete seine Entscheidung in seinem Onlinedienst mit einem guten Verhältnis zu Polens rechtskonservativem Präsidenten Nawrocki. Weitere Details zur geplanten Verlegung nannte Trump nicht. Die Ankündigung fällt in eine Zeit wachsender Besorgnis über die Verlässlichkeit der USA als NATO-Partner etwa durch kurzfristige Kurswechsel und teils widersprüchliche Äußerungen.

Unklar ist, ob es sich bei der Entsendung nach Polen um eine Verlegung von in Deutschland stationierten Soldaten handelt. Trump hatte den Abzug von 5.000 Soldaten aus Deutschland angeordnet, was auch als Reaktion auf eine kurz zuvor von Bundeskanzler Merz geäußerte Kritik am Iran-Krieg gewertet worden war. Zugleich gab es Berichte über den Stopp einer routinemäßigen Truppenverlegung aus den USA nach Polen. Diesbezüglich hatten auch republikanische Abgeordnete Zweifel am Kurs der Trump-Regierung geäußert.

Diese Nachricht wurde am 22.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.