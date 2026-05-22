US-Truppen in Europa

Eine Gruppe von US-Soldaten (Symbolbild) (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Uncredited)

Er begründete seine Entscheidung in seinem Onlinedienst mit einem guten Verhältnis zu Polens rechtskonservativen Präsidenten Nawrocki. Weitere Details zur geplanten Verlegung nannte Trump nicht. Die Ankündigung fällt in eine Zeit wachsender Besorgnis über die Verlässlichkeit der USA als NATO-Partner etwa durch kurzfristige Kurswechsel und teils widersprüchliche Äußerungen. So hatte Washington unter anderem den Abzug von 5.000 US-Soldaten aus Deutschland angeordnet, was auch als Reaktion auf eine kurz zuvor von Bundeskanzler Merz geäußerte Kritik an Trumps Vorgehen im Iran-Krieg gewertet worden war.

Zudem gab es inzwischen relativierte Berichte, wonach die USA die Entsendung einer Kampfbrigade nach Polen stoppen wollten.

Diese Nachricht wurde am 22.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.