Angeblicher Vertragsbruch

So sollen die Zölle unter anderem für Autos und Medikamente aus Südkorea von 15 auf 25 Prozent steigen. Als Grund nannte Trump, dass die im vergangenen Jahr erzielte Handelsvereinbarung immer noch nicht vom südkoreanischen Parlament bestätigt worden sei.

Seoul reagierte überrascht auf die Zollerhöhungen. Das südkoreanische Präsidentenbüro erklärte, es sei im Vorfeld nicht über die Maßnahme informiert worden und habe bislang keine weiteren Details erhalten.

Trump hatte ursprünglich mit Zöllen von 25 Prozent für Waren aus Südkorea gedroht. Im Juli und Oktober des vergangenen Jahres einigte man sich dann auf 15 Prozent. Südkorea kündigte im Herbst zudem an, über mehrere Jahre verteilt 350 Millionen Dollar in den USA zu investieren. Aus Südkorea werden unter anderem Autos, Halbleiter und Elektronik in die USA geliefert.

