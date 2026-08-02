Die Vereinigten Staaten seien vom Iran und von weiteren Ländern in der Region darum gebeten worden, weil sich eine neue Vereinbarung abzeichne, schrieb Trump auf seiner Onlineplattform "Truth Social". Ein solcher Deal müsse aber schnell erzielt werden. Auch Israel verzichte vorerst auf Angriffe.
Irans Außenminister Araghtschi hatte in einem Gespräch mit seinem saudi-arabischen Kollegen Faisal vor einer neuen militärischen Eskalation im Krieg mit den USA gewarnt. In US-amerikanischen Medienberichten war zuletzt von einem geplanten neuen Großangriff auf Ziele im Iran die Rede.
Diese Nachricht wurde am 02.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.