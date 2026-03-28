DEI-Leitlinien

US-Präsident Trump (Archivbild) (picture alliance / ZUMAPRESS.com / Mehmet Eser)

Trump unterzeichnete ein Dekret, das Ende April in Kraft tritt. Trump behauptete, Vorgaben für Gleichstellung und Inklusion trieben die Kosten für Arbeitgeber in die Höhe, und diese gäben sie dann an die Regierung weiter.

Trump hält Weiße und insbesondere weiße Männer für die eigentlichen Opfer von Diskriminierung. Es ist bereits sein achtes Dekret dieser Art seit Beginn seiner zweiten Amtszeit vor gut 14 Monaten. Frühere Vorgaben richteten sich unter anderem gegen die sogenannten DEI-Programme bei der Armee und im Auswärtigen Dienst. Einige Unternehmen wie die Tech-Giganten Meta und Google distanzierten sich bereits öffentlich von solchen Gleichstellungs-Leitlinien.

Diese Nachricht wurde am 28.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.