Landry verstehe, wie wichtig Grönland für die nationale Sicherheit der Vereinigten Staaten von Amerika sei, teilte Trump mit. Eine offizielle Stellungnahme des Weißen Hauses und von Vertretern Landrys lag zunächst nicht vor.
Trump hatte zu Beginn seiner Amtszeit erklärt, die USA könnten und sollten Grönland notfalls militärisch annektieren. Die Ankündigung stieß in Dänemark und der Europäischen Union auf scharfe Kritik und wurde als Bruch internationaler Normen angesehen.
Diese Nachricht wurde am 22.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.