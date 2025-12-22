Außenminister Rasmussen sagte im dänischen Fernsehen, die Entscheidung von Präsident Trump sei inakzeptabel. Die USA müssten wie jedes andere Land die territoriale Integrität des Königreichs Dänemarks respektieren.
Trump hat wiederholt Besitzansprüche auf die rohstoffreiche Insel angemeldet. Gestern erklärte er auf seiner Online-Plattform Truth Social, der Gouverneur von Louisiana, Landry, werde das neugeschaffene Amt eines US-Sonderbeauftragten für Grönland übernehmen. Der Republikaner verstehe, wie wichtig das Gebiet für die nationale Sicherheit der Vereinigten Staaten sei, schrieb Trump.
Grönland gehört zum Königreich Dänemark, ist aber weitgehend autonom.
