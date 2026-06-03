Das teilte Trump auf seiner Online-Plattform Truth Social mit. Wie die Nachrichtenagentur Reuters schreibt, leitet Pulte die Immobilienfinanzierungsbehörde FHFA und verfügt über keinerlei Erfahrung im Bereich der nationalen Sicherheit. Für eine Übergangszeit von bis zu 210 Tagen benötige er keine Bestätigung durch den Senat. Die bisherige Geheimdienstkoordinatorin Gabbard gibt ihren Posten aus privaten Gründen auf.
Mehrere demokratische Politiker und auch Vertreter von Trumps Republikanern bezeichneten Pulte als unqualifiziert.
Diese Nachricht wurde am 03.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.