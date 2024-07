Der ehemalige US-Präsident Trump (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Seth Wenig)

Für Vergehen in einem privatem Zusammenhang genieße ein ehemaliges Staatsoberhaupt allerdings keine Immunität. Hintergrund ist ein Verfahren auf Bundesebene im Zusammenhang mit Trumps Versuchen, seine Niederlage bei der Präsidentschaftswahl im Jahr 2020 umzukehren. Die Obersten Richter verwiesen den Fall an ein untergeordnetes Gericht zurück. Dadurch ist es unwahrscheinlich, dass ein Urteil in dem Verfahren noch vor der Präsidentschaftswahl im November fällt.

Trump erklärte in einer ersten Reaktion auf seinem Kurznachrichtendienst "Truth Social", das Urteil sei ein großer Sieg für die Verfassung und Demokratie. Das Wahlkampfteam von US-Präsident Biden warf Trump hingegen vor, dass er versuche, über dem Gesetz zu stehen.

