US-Präsident Trump spricht im Oval Office des Weißen Hauses mit Reportern. (AP / Jacquelyn Martin)

Es seien große Fortschritte bei dem Thema gemacht worden, sagte Trump vor Medienvertretern im Weißen Haus. Die Hamas habe sehr wichtigen Verhandlungspunkten zugestimmt.

Im ägyptischen Scharm el Scheich verhandelt eine ranghohe Delegation der Hamas mit Vermittlern aus Katar und Ägypten. Weitere Gespräche unter Beteiligung der USA sind mit Vertretern Israels geplant. Laut Trumps Plan soll die Hamas in einer ersten Phase verbliebene Geiseln freilassen. Im Gegenzug sind eine Waffenruhe und die Entlassung Hunderter Palästinenser aus israelischen Gefängnissen geplant. Umstritten sind Fragen etwa zur Entwaffnung der Hamas und zum Truppenrückzug Israels aus Gaza.

Diese Nachricht wurde am 07.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.