Seltene Erden "und andere Dinge"

Welche Aspekte noch zu der Vereinbarung gehören, sagte Trump nicht. Selenskyj hatte zuvor eine Einigung auf die Rahmenbedingungen bestätigt. Er betonte jedoch, dass ein Abkommen vom ukrainischen Parlament ratifiziert werden müsse. Zudem erklärte Selenskyj, dass noch über die Frage nach Sicherheitsgarantien für sein von Russland angegriffenes Land entschieden werden müsse. Dazu sagte Trump, für Sicherheitsgarantien sei ausschließlich Europa verantwortlich. Außerdem bekräftigte er die Ablehnung eines NATO-Beitritts der Ukraine.

Der ukrainische Präsident Selenskyj will sich bei seinem Treffen mit US-Präsident Trump am morgigen Freitag in Washington für die weitere Unterstützung seines Landes einsetzen. Es sei wichtig, dass die amerikanische Hilfe nicht ende, sagte Selenskyj in einer Videoansprache.

Das Wirtschaftsabkommen sieht nach ukrainischen Angaben die Gründung eines Fonds vor . Dieser solle der Nutzung ukrainischer Bodenschätze wie Seltener Erden dienen und Investitionen in den Wiederaufbau des Landes ermöglichen. Kiew hofft, damit die USA an der Seite der Ukraine zu halten.

