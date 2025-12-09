Transatlantische Verstimmung

US-Präsident Donald Trump (picture alliance / CNP / AdMedia)

Präsident Trump sagte im Weißen Haus, der Kontinent entwickele sich in eine schlechte Richtung, was die Vereinigten Staaten nicht wollten und zudem schlecht für die Menschen sei. Die USA hatten erst kürzlich in ihrer neuen Sicherheitsstrategie von einem Verlust der Demokratie und Meinungsfreiheit in Europa gesprochen. Darüber hinaus wird in dem Papier Kritik an der hiesigen Migrationspolitik geübt und ein Rückgang von Geburtenraten beklagt. EU-Ratspräsident Costa wies die Vorhaltungen zurück und rief Washington dazu auf, sich nicht in innereuropäische Angelegenheiten einzumischen. Europa werde so etwas nicht akzeptieren.

Die USA hatten in ihrer neuen Sicherheitsstrategie auch angekündigt, künftig rechtsgerichtete Parteien gegen den aktuellen politischen Kurs Europas zu unterstützen.

Diese Nachricht wurde am 09.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.