Trump will das Gesetz am heutigen Unabhängigkeitstag mit seiner Unterschrift in Kraft setzen. Das Repräsentantenhaus hatte zuvor die Gesetzesvorlage des Senats mit 218 zu 214 Stimmen angenommen. In der Debatte hatte der demokratrische Minderheitsführer Jeffries mit einer mehr als acht Stunden dauernden Rede die Abstimmung verzögert. Jeffries erklärte, Trumps Gesetz sei rücksichtslos und unmoralisch. Er wisse, er könne seine Verabschiedung nicht mehr verhindern, aber er werde sich mit allen Mitteln dagegen wehren, betonte der Demokrat.

Die Gesetzesvorlage umfasst Steuerleichterungen vor allem für Wohlhabende, mehr Geld etwa für den Grenzschutz und Kürzungen im Sozialbereich. Die Demokraten und auch einige Republikaner sehen die geplante Reform des Gesundheitsversorgungsprogramms Medicaid äußerst skeptisch, weil Millionen Menschen dadurch ihre Versicherung verlieren dürften. Andere Republikaner kritisieren, dass das Staatsdefizit durch die Steuersenkungen noch weiter steigen wird. Für die Verteidigung und den Grenzschutz der USA sieht das Gesetz mehr Ausgaben vor.

Diese Nachricht wurde am 04.07.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.