USA

Trump feuert die Direktorin der National Portrait Gallery

US Präsident Trump hat die Direktorin der National Portrait Gallery in Washington D.C., Kim Sajet, entlassen. Auf seiner eigenen Social-Media-Plattform "Truth Social" schrieb Trump, Sajet sei eine sehr parteiische Person und eine starke Befürworterin von DEI (Diversity, Equity and Inclusion - Vielfalt, Gleichheit und Inklusion). Dies sei für ihre Position völlig unangemessen.