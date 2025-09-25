Weißes Haus

Donald Trump empfing Recep Tayyip Erdogan vorm Weißen Haus. (AP / Evan Vucci)

Bei einem Empfang Erdogans im Weißen Haus sagte Trump, die Türkei solle kein Öl oder Gas mehr von Russland kaufen, solange Moskau den Krieg gegen die Ukraine fortführe. Das NATO-Land Türkei hat enge Beziehungen zu Russland, aber auch zur Ukraine. Im vergangenen Jahr kamen nach Angaben türkischer Behörden 66 Prozent aller türkischen Ölimporte aus Russland, beim Gas waren es 41 Prozent.

Trump kündigte an, mit Erdogan auch über eine mögliche Wiederaufnahme der Lieferung von F-35-Kampfjets an die Türkei zu sprechen. Die USA hatten während Trumps erster Amtszeit einen Verkaufsstopp verhängt. Auslöser war, dass die Türkei auch ein russisches Raketenabwehrsystem erworben hatte. In Washington war man besorgt, dass so Daten über die F-35-Jets in die Hände Moskaus fallen könnten.

Erdogan ist mit dem heutigen Besuch erstmals seit 2019 wieder Gast im Weißen Haus.

