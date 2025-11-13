Benjamin Netanjahu und Donald Trump reichen sich die Hand (Archivbild) (IMAGO | ZUMA Press Wire)

In einem Brief schreibt Trump, er respektiere die Unabhängigkeit der israelischen Justiz, glaube aber, dass die Anklage gegen Netanjahu politisch motiviert und nicht gerechtfertigt sei. Herzog teilte mit, jeder, der eine Begnadigung anstrebe, müsse einen formellen Antrag stellen. Bereits im Oktober hatte Trump während einer Ansprache im israelischen Parlament zur Begnadigung Netanjahus aufgerufen.

