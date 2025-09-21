Auf dem Luftwaffenstützpunkt Bagram in Afghanistan feiern die Tailban mit einer Militärparade den dritten Jahrestag des Abzugs der US-Truppen (Archivbild). (AP / Siddiqullah Alizai)

Trump schrieb in seinem Onlinedienst Truth Social, die Militärbasis müsse an diejenigen zurückgegehen, die sie gebaut hätten. Andernfalls würden schlimme Dinge passieren. Der US-Präsident hatte während seines Staatsbesuchs in Großbritannien vor kurzem erstmals öffentlich gemacht, dass seine Regierung den 2021 aufgegebenen Luftwaffenstützpunkt zurückhaben will. Die Taliban wiesen die Forderung bereits zurück.

Der rund 40 Kilometer von der Hauptstadt Kabul entfernte Stützpunkt Bagram hatte für das US-Militär zwei Jahrzehnte lang eine wichtige Rolle bei den von den USA angeführten internationalen Einsätzen in Afghanistan gespielt.

Diese Nachricht wurde am 21.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.