Die US-Notenbank Fed (Getty Images / iStockphoto / Douglas Rissing)

In seinem Onlinedienst "Truth Social" rief Trump die Fed-Gouverneurin Cook zum Rücktritt auf. In seinem Onlinedienst "Truth Social" rief Trump die Fed-Gouverneurin Cook zum Rücktritt auf. Dabei verwies er auf Vorwürfe der US-Aufsichtsbehörde für den Hypothekenmarkt, wonach es bei von Cook aufgenommenen Immobilienkrediten Unregelmäßigkeiten geben soll.

Die Finanzexpertin gehört dem siebenköpfigen Gouverneursrat der Fed an. Sie ist die erste Schwarze auf diesem Posten und wurde von Trumps Vorgänger Biden ernannt. Trump strebt an, Parteigänger in die Notenbank zu bringen, die seine Forderung nach einer Leitzinssenkung umsetzen sollen.

Wegen der aus seiner Sicht zu hohen Leitzinsen hatte Trump zuletzt wiederholt Druck auf Fed-Chef Powell ausgeübt und diesen dabei auch beschimpft.

Diese Nachricht wurde am 21.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.