US-Präsident Trump und Ukraines Präsident Selenskyj bei ihrem Treffen im Élysée-Palast in Paris. (picture alliance / Anadolu / Ukrainian Presidency / Handout)

In einer Botschaft auf seiner Onlineplattform Truth Social appellierte er an Kiew und Moskau, Verhandlungen aufzunehmen. Trump sagte darin auch, dass der ukrainische Präsident Selenskyj zu einer Vereinbarung mit der russischen Regierung bereit sei. Trump hatte Selenskyj gestern in Paris getroffen.

Unterdessen dauern die Kämpfe in den Kriegsgebieten unvermindert an. Beide Seiten meldeten in der Nacht Beschuss. Die ukrainische Luftwaffe gab an, sie habe 28 von 74 russischen Drohnen zerstört. Das russische Verteidigungsministerium berichtete von 46 abgeschossenen ukrainischen Drohnen.

Diese Nachricht wurde am 08.12.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.