Netanjahu im Weißen Haus

Netanjahu sprach von unkonventionellen Denkweisen und frischen Ideen, die Aufmerksamkeit verdienten. Trump bekräftigte zudem seinen vor den Besuch geäußerten Vorstoß, in dem er sich für eine Umsiedlung von Palästinensern in arabische Nachbarstaaten wie Ägypten und Jordanien aussprach. Beide Länder lehnten dies umgehend ab - ebenso wie Saudi-Arabien, das die Forderung nach einer Zwei-Staaten-Lösung betonte. Trump hatte von Gebieten in anderen Ländern gesprochen, die für eine Besiedlung mit Mitteln von Geldgebern neu aufgebaut werden und sich deshalb für Palästinenser attraktiv gestalten könnten.

Netanjahu war am späten Abend in Washington eingetroffen. Er ist der erste offizielle ausländische Staatenlenker im Weißen Haus seit Trumps Amtsantritt vor rund zwei Wochen.

