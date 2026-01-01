Die New Yorker Generalstaatsanwältin Letitia James (l.) vereidigt den gewählten Bürgermeister Zohran Mamdani (m.) unter den Augen seiner Ehefrau Rama Duwaji. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Yuki Iwamura)

Er wurde kurz nach dem Jahreswechsel in einer stillgelegten U-Bahn-Station unter dem Rathaus vereidigt. Der 34-Jährige wollte damit nach Angaben seines Büros seine Verbundenheit mit der arbeitenden Bevölkerung demonstrieren. Zur offiziellen Amtseinführung vor dem Rathaus werden zehntausende Menschen erwartet.

Mamdani ist ein bekennender Sozialist. Er will das Leben in der 8,5-Millionen-Metropole erschwinglicher machen. So sollen beispielsweise die Mieten für mehr als eine Million Wohnungen eingefroren werden. Den republikanischen US-Präsidenten Trump bezeichnet Mamdani als Faschist.

