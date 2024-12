Trump-Getreue Kari Lake soll US-Auslandsrundfunk leiten. (Matt York/AP/dpa)

Das gab Trump auf seiner Plattform Truth Social bekannt. Die 55-jährige Journalistin muss formal noch von der künftigen Leitung der zuständigen Rundfunkbehörde USAGM ernannt werden. Diese überwacht alle staatlich finanzierten Auslandsrundfunkprogramme der USA, die nicht dem Militär unterstehen. Trump will auch hier die Leitung neu besetzen.

Kritiker befürchten, dass Trump versuchen könnte, "Voice of America" für seine politische Agenda zu nutzen. Lake arbeitete jahrelang bei einem lokalen Fernsehsender in Arizona. Später wechselte sie in die Politik und verbreitete unbelegte Verschwörungstheorien über Wahlbetrug.

