"Caucus" in Iowa

Donald Trump, ehemaliger Präsident der USA, spricht zum Auftakt der Vorwahlen in Iowa im Horizon Events Center bei einem Caucus-Treffen zu Anhängern. (Andrew Harnik / AP / dpa-Bildfunk )

Knapp unter 20 Prozent entfielen nach derzeitigem Stand auf die ehemalige amerikanische UNO-Botschafterin und Gouverneurin von South Carolina, Haley. Im Vorfeld waren ihr gute Chancen auf Rang zwei eingeräumt worden. Unklar war zunächst, inwieweit sich das strenge Winterwetter auf die Mobilisierung der Anhänger der jeweiligen Bewerber ausgewirkt haben. Das Votum in Iowa findet traditionell in der Form des Caucus statt, bei der sich die Wähler etwa in Schulen, Kirchen, Sporthallen oder Wohnzimmern zur Diskussion und Meinungsbildung treffen. Der Bundesstaat stellt 40 der 2.470 Delegierten für den abschließenden Nominierungsparteitag der Republikaner.

Das Votum in Iowa findet nämlich traditionell in der Form des Caucus statt, bei der sich die Parteimitlgieder etwa in Schulen, Kirchen, Sporthallen oder Wohnzimmern zur Meinungsbildung treffen. Der Bundesstaat stellt 40 der 2.470 Delegierten für den abschließenden Nominierungsparteitag der Republikaner.

Die Demokraten von Präsident Biden stimmen in Iowa hingegen abweichend von der Tradition erstmals in einem mehrwöchigen E-Mail-Verfahren ab. Allerdings steht Amstinhaber Biden als Kandidat für die Präsidentschaftswahl Ende des Jahres de facto bereits fest.

Diese Nachricht wurde am 16.01.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.