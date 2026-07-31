Die Terrororganisation Hamas verfügt weiter über Waffenarsenale. (picture alliance / Middle East Images / Saeed Jaras)

Diese habe der sogenannte Friedensrat erreicht, den Trump ins Leben gerufen hatte. Er erklärte, alle islamistischen Gruppen im Gazastreifen hätten einer Abgabe ihrer Waffen zugestimmt. Sobald dies abgeschlossen sei, würden die israelischen Streitkräfte das Küstengebiet verlassen. Außerdem solle eine internationale Truppe die Sicherheit im Gazastreifen gewährleisten.

Zuvor hatte es Berichte über Fortschritte bei Gesprächen in Kairo gegeben. Vertreter der Hamas bestätigten dies. Als Grundlage diente ein 15 Punkte umfassender Plan. Die israelische Regierung lehnt den Plan bislang ab und zweifelt an, dass die Hamas tatsächlich ihre Waffen vollständig abgibt.

Diese Nachricht wurde am 31.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.