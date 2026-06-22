Nach voraussichtlichem Wahlsieg

Abelardo de la Espriella möchte Trump nacheifern, dieser hatte zu seiner Wahl aufgerufen. (picture alliance / AP Photo/Rodrigo Abd)

Er könne es kaum erwarten, mit ihm zusammenzuarbeiten, um eine starke Beziehung zwischen Kolumbien und den Vereinigten Staaten aufzubauen, schrieb Trump auf seinem Kurznachrichtendienst. Der rechtsgerichtete Anwalt und Politikneuling de la Espriella hatte sich nach vorläufigen Ergebnissen in der Stichwahl mit 49,7 zu 48,7 Prozent knapp gegen den linksgerichteten Senator Cepeda durchgesetzt. De la Espriella ist bekennender Trump-Fan. Diese hatte ihn im Wahlkampf offen unterstützt.

Kolumbien steht damit nach einer bislang linksgerichteten Regierung ein deutlicher Rechtsruck bevor. Cepeda räumte seine Niederlage inzwischen ein und rief seine Anhänger zur Ruhe auf. Nach der Wahl war es zu teilweise gewaltsamen Protesten gekommen.

Diese Nachricht wurde am 22.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.