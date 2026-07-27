Iran-Krieg

Er hatte am Wochenende die Angriffe überraschend eingestellt. Trump sagte dazu an Bord der Air Force One, es gebe gute Gespräche mit Teheran. Er betonte, sollten die Verhandlungen ergebnislos bleiben, würden die Vereinigten Staaten wieder sehr starke militärische Gewalt anwenden.
Saudi-Arabien, Jordanien und der Irak meldeten allerdings heute iranische Drohnenangriffe.
Nach Informationen des Fernsehsenders CNN haben sich US-Vizepräsident Vance und Generalstabschef Caine besorgt über schwindende Munitionsreserven der USA geäußert. Der "New York Times" zufolge geht es dabei vor allem um Luftabwehr-Munition wie Patriot-Raketen.
Diese Nachricht wurde am 27.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.