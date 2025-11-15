Irreführender Beitrag

US-Präsident Trump hält an seiner Absicht fest, die BBC zu verklagen. (picture alliance/ZUMAPRESS.com/Vuk Valcic)

Trump sagte, die Klage werde wahrscheinlich in der nächsten Woche eingereicht. Man werde eine Summe zwischen einer und fünf Milliarden Dollar verlangen. Trump betonte, die BBC habe zugegeben, manipuliert zu haben. - In der Sache geht es um die Bearbeitung einer Rede, die Trump am 6. Januar 2021 gehalten hatte - kurz vor dem Sturm seiner Anhänger auf das Kapitol. Durch den Zusammenschnitt verschiedener Zitate entstand der Eindruck, dass Trump zu gewaltsamem Handeln aufgerufen hatte.

BBC-Aufsichtsratschef Shah bat den US-Präsidenten schriftlich um Entschuldigung. Er betonte zugleich, die BBC sei fest überzeugt, dass es keine Grundlage für eine Verleumdungsklage gebe. Auch Experten stufen die Aussichten Trumps auf einen juristischen Erfolg als gering ein.

