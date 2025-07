Zollstreit

Trump kündigt an, Zoll-Briefe an 12 Länder auf den Weg zu bringen. (picture alliance / CHROMORANGE / Matthias Stolt)

Präsident Trump unterzeichnete nach eigenen Angaben Briefe an zwölf Länder, in denen die jeweiligen Zollsätze für ihre in die USA eingeführten Waren festgelegt sind. Er sagte vor Journalisten, dass die Briefe am Montag verschickt werden würden. Um welche Länder es sich handelte, sagte er nicht.

Trump hatte vor rund 90 Tagen zusätzliche Zölle von bis zu 50 Prozent angekündigt, diese dann aber zunächst wieder ausgesetzt, um Raum für Verhandlungen zu schaffen. Die Frist läuft am 9. Juli ab. Bisher wurden nur wenige Abkommen geschlossen, auch eine Einigung mit der EU steht aus.

