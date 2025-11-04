CBS-Sendung "60 Minutes"
Trump-Interview wurde geschnitten ausgestrahlt

Ein mit US-Präsident Trump geführtes Interview der CBS-Sendung "60 Minutes" ist in drei unterschiedlichen Versionen veröffentlicht worden. Wie die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" berichtet, wird nur in der Abschrift eine Frage nach der Begnadigung des Gründers der Kryptoplattform Binance, Changpeng Zhao, erwähnt.

    CBS-Sendestudio New York - Sendung "60 Minutes" (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Ted Shaffrey)
    Dem Bericht zufolge hatte Changpeng Zhao sich schuldig bekannt, gegen Geldwäschegesetze verstoßen zu haben. In diesem Jahr soll Binance einen Vertrag im Wert von zwei Milliarden Dollar für Trumps Kryptofirma World Liberty Financial ermöglicht haben. Die Moderatorin O’Donnell fragte daraufhin Trump, ob er nicht den Anschein von Korruption befürchte. Trump antwortete demnach: "Ich hätte bevorzugt, wenn Sie diese Frage nicht gestellt hätten" und "Ich hätte das Interview abbrechen können."

    Auch andere Passagen gekürzt

    Wie die Medienplattform Watson berichtet, sind auch weitere kontroverse Passagen des Interviews nicht in der Video-Fassung zu sehen. Das zeige die nachträgliche Veröffentlichung des Transkripts des Gesprächs.

    Juristischer Streit über gekürztes Interview Kamala Harris

    Die CBS-Muttergesellschaft Paramount Skydance hatte sich im Juli mit Trump auf die Zahlung von 16 Millionen Dollar geeinigt. Trump hatte dem Sender vorgeworfen, ein "60 Minutes"-Interview mit seiner demokratischen Gegnerin Kamala Harris im vergangenen Jahr manipulativ geschnitten zu haben. Dem Interview waren weitreichende Veränderungen bei CBS und der Muttergesellschaft vorausgegangen. David Ellison, der Sohn des Oracle-Mitbegründers Larry Ellison, hatte den Sender Anfang des Jahres übernommen.
